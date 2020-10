Iachini: “Tornati da Milano con qualche acciacco di troppo, Chiesa è della Fiorentina”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Sampdoria di domani:

Condizione? “Da Milano siamo tornati con qualche acciacco di troppo, anche Borja non sta benissimo. Le situazioni che si sono verificate in campo hanno portato a Franck che ha preso un grosso colpo e Chiesa che è dovuto uscire per un affaticamento. Abbiamo ancora l’ultimo allenamento, proveremo tutti gli acciaccati e poi vedremo chi sarà della partita”.

Chiesa? “Federico sta benissimo, è coinvolto nel lavoro di squadra e del gruppo. Mi auguro che sia superato il lieve acciacco che ha avuto sabato, ma a livello di attaccamento alla Fiorentina è totale. Non ci sono assolutamente problemi, lui è della Fiorentina, se starà bene sarà in campo”

Crescita? “A Milano abbiamo fatto una grande partita, anche se con qualche sbavatura, che ci ha portato a subire alcuni gol. Portiamo avanti il nostro lavoro, vogliamo riprendere il percorso di solidità e attenzione che stiamo facendo. Dobbiamo essere più determinanti sotto porta, abbiamo avuto occasioni per allungare non sfruttate. Ho sentito molte critiche, fanno parte del nostro lavoro, abbiamo ragazzi che stanno crescendo. Vlahovic a Napoli anno scorso ha fatto la stessa cosa, è entrato e ha fatto gol, mentre con l’Inter ha fatto una scelta non corretta e non è riuscito a fare gol, ma fa parte della sua crescita”.

Cambi? “Contro l’Inter ci può stare che abbiano cambi molto importanti. Nello specifico i loro cambi hanno inciso di più, ma siamo solo all’inizio di un campionato, e sappiamo che questo è una stagione molto diversa dal solito per quanto riguarda la preparazione. Stiamo lavorando per migliorare la rosa e ampliare, proprio per sfruttare anche la cosa dei cinque cambi, che ci possono aiutare nel momento migliore”

