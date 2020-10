Sconcerti: “Conferma di Iachini? Né risparmio né fallimento, una prova di fiducia”

Nella sua chiacchierata con Radio Bruno, Mario Sconcerti ha toccato molti temi relativi alla Fiorentina:

Callejon? In queste ultime partite Chiesa ha cercato di imitare il suo ruolo e penso che l’ex Napoli sia un grande giocatore in grado di poter stare in qualunque schema. È un giocatore che fa solo cose corrette in campo: magari non eclatanti, ma sarebbe un grande acquisto. Iachini? Non conosco Commisso, ma gli americani sono abituati a giudicare ciò che vedono, facendo in modo che questo collimi con i loro investimenti. Difficilmente buttano i soldi, piuttosto investono. Il tecnico ha fatto quello che doveva fare e il Presidente ha voluto premiarlo: non è né un risparmio né un fallimento, ma una prova di fiducia.