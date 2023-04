Fiorentina, i convocati per l’Atalanta: out a sorpresa un titolarissimo. Il motivo

Attraverso un post sui propri canali social, la Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani al Franchi contro l'Atalanta. Come si può vedere dalla foto visibile in calce, c'è un'assenza a sorpresa dell'ultim'ora: Sofyan Amrabat non è stato convocato. Tutto ok invece per gli altri, aggregato anche il giovane Kayode.