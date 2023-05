La lista dei convocati della Fiorentina in vista della partita di domani alle 18:00 contro la Roma: nessun'assenza per Vincenzo Italiano

I convocati della Fiorentina in vista della partita di domani alle 18:00 al Franchi contro la Roma. Tutti a disposizione di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta amara in Coppa Italia e in vista di questo finale di stagione che vede un'altra finale da conquistare. Di seguito la lista completa: