La Fiorentina nella giornata di stamani ha divulgato sui social le immagini della nuova maglia. Ma non solo, la maglia del 2023-24 è già disponibile. Non solo negli store online, ma anche negli store del centro di Firenze, come dimostrato delle foto. Insomma la Fiorentina, come le big del calcio a già presentato e messo in vendita le nuove maglie.