Fiorentina, i convocati per Bastia: ci sono i serbi, out Kouamé e Maleh

Gli uomini di Italiano per l'amichevole odierna col Bastia

La lista completa con gli uomini chiamati da Vincenzo Italiano per la sfida amichevole contro il Bastia, in programma oggi pomeriggio alle 17:30. Ci sono regolarmente sia Milenkovic che Jovic, tornati ad allenarsi lunedì a Firenze. Tra gli assenti Venuti, ancora ai box, oltre ai lungodegenti Sottil, Castrovilli e Nico Gonzalez. Spicca inoltre la mancata convocazione di Maleh (sindrome influenzale, la motivazione che filtra) per il quale ci sono sirene di mercato. La notizia è che manca anche Kouamé, vittima di lombalgia. Da monitorare nei prossimi giorni le sue condizioni.