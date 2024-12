Fiorentina, i convocati anti Udinese: niente sorprese. Due ritorni importanti

La lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida della sua Fiorentina contro l'Udinese di Runjaic di oggi al Franchi. La sfida inizierà alle 18:30 . Rispetto alla gara contro il Guimaraes, per Palladino ci sono due importanti ritorni.

Sia Riccardo Sottil che Danilo Cataldi hanno smaltito la tonsillite e oggi saranno regolarmente in campo. Oltre all'assenza di Bove, che però sarà in tribuna al Franchi, non è presente il solito Cristiano Biraghi, sempre per scelta tecnica.