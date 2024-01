La Fiorentina ha da pochissimo reso nota la lista dei calciatori che partiranno alla volta di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Buone notizie per Vincenzo Italiano che, al netto dei lungodegenti Dodò, Sottil, Nico Gonzalez e Castrovilli, oltre a Kouamé impegnato in Coppa d'Africa, ha a disposizione tutti i suoi calciatori. Questa la lista completa dei convocati: