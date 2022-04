Fiorentina guastafeste a San Siro? Il precedente. I viola sognano il bis con gli ex

Dieci anni fa la sconfitta interna contro Fiorentina di Delio Rossi costava lo scudetto al Milan. Oggi i rossoneri sono di nuovo in lotta per il titolo

La Fiorentina in trasferta a San Siro, contro il Milan di Ibrahimovic in piena volata scudetto. Di nuovo. La squadra di Italiano sarà artefice del proprio destino ma anche giudice di un campionato, al vertice come in zona Europa, ancora in bilico. La mente vola a quel 7 aprile del 2012, quando una Fiorentina molto meno ambiziosa e molto più sgangherata rispetto a oggi, quella presa in corsa da Delio Rossi, sbancò a sorpresa San Siro grazie alle reti siglate da Jovetic e Amauri, quest'ultimo alla sua prima e ultima marcatura in viola. Finì 1-2 per i viola, risultato decisivo nella corsa al primo posto che vide trionfare la Juventus proprio ai danni dei rossoneri. Da quel momento in poi, fatta eccezione per la prima parte della stagione scorsa, il Milan non ha più lottato per lo scudetto, barcamenandosi tra cambi societari e scelte tecniche discutibili.