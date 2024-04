Fiorentina-Genoa: il numero degli spettatori al Franchi

Fiorentina-Genoa, ecco il numero degli spettatori allo stadio Franchi di Firenze. L'orario e il giorno non aiutano, ma il tifo non manca

Lunedì, alle 18.30. Non il giorno e l'orario migliore per una partita di calcio, ma il Franchi non ha fatto mancare il suo impegno. Sono 25.120 mila gli spettatori di Fiorentina-Genoa. Con un incasso pari a 491.933 euro. Vedremo se giovedì, contro il Viktoria Plzen, il tifo viola non si smentirà. Questa squadra con o senza il suo tifo e tutt'altra cosa.