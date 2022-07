Fiorentina-Galatasaray, via alla vendita dei biglietti. Costi e modalità

Si avvicina il giorno della prima delle tre amichevole di questo ritiro austriaco per la Fiorentina. I Viola, sfideranno infatti il Galatasaray il 31 luglio alle 18:00 all'Untersberg Arena di Grodig. Il club Viola ha oggi reso noto costi e modalità di acquisto dei biglietti per tutti i tifosi che vogliono assistere alla sfida. Sono due le tipologie di ticket, quella intera da 20 Euro e quella ridotta (per chi ha fra i 6 e i 18 anni, studenti, militari e dipendenti pubblici) da 15 Euro. I tagliandi posso essere acquistati da QUI.