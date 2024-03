Fiorentina e i funerali di Barone. La doppia delegazione fra USA e Sicilia

La Fiorentina sarà presente in entrambe le occasioni

Quest'oggi il feretro di Joe Barone ha lasciato il Viola Park dopo l'enorme marea umana che ha voluto porgere il proprio omaggio nella giornata di ieri. Domani la salma del compianto DG sarà in Sicilia, a Pozzallo, dove verrà celebrata una messa in suo nome. Dopo l'appuntamento nella sua città natale il corpo verrà trasportato negli Stati Uniti dove a New York City verranno celebrati i funerali ufficiali.