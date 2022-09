Fiorentina, dopo l’abbuffata di partite ora un po’ di riposo. Giovedì la ripresa

Il punto della situazione in casa viola dopo il 2-0 sul Verona

Dopo sette partite di campionato e quattro di Conference League disputate in un mese, la Fiorentina benedice gli impegni delle Nazionali che portano una sosta di due settimane. E così Vincenzo Italiano ha concesso tre giorni di riposo a tutta la truppa gigliata. I viola, infatti, si ritroveranno presso il Centro Sportivo Davide Astori giovedì, per riprendere gli allenamenti ed iniziare a preparare la trasferta di Bergamo. Lo farà senza i nazionali, impegnati appunto con le loro selezioni e che rientreranno soltanto pochissimi giorni prima della sfida contro l'Atalanta. Stiamo parlando di Amrabat, Barak, i serbi Jovic e Terzic, Kouamé, Zurkowski e Nico Gonzalez. L'argentino dopo aver recuperato dal problema fisico che lo ha limitato per questo inizio di stagione ha raggiunto l'Albiceleste.