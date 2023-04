Fiorentina, dominio in Coppa Italia: dal 2017 almeno una formazione vincente

A dare il via a questa incredibile striscia sono le ragazze dell’allora Fiorentina Women’s. La società, nata nel 2015, alla sua seconda stagione (2016-2017) riesce infatti a portare a casa uno storico doblete, vincendo in successione lo scudetto (davanti ad un Franchi vestito a festa: più di 10 mila persone presenti) e poi la Coppa Italia, battendo di misura la corazzata Brescia grazie alla rete del capitano Guagni. La stagione successiva la Fiorentina approda ancora in finale di Coppa Italia, sempre contro il Brescia. E, ancora una volta, riesce ad alzare al cielo il trofeo, battendo le lombarde per tre reti a uno con i gol di Mauro, Bonetti e Caccamo (tutti nella prima frazione di gioco). Nel 2018/2019, la Fiorentina raggiungerà ancora la finale, ma dovrà arrendersi contro la Juventus.

Dominio Primavera

La regina a tutti gli effetti di questa competizione è, però, la Fiorentina Primavera, che con il successo ottenuto nella giornata di ieri contro il Genoa è riuscita a compiere un’impresa unica nella storia: raggiungere la finale per la quinta volta consecutiva. La striscia inizia nella stagione 2018/2019 con Bigica in panchina. I viola, trascinati da Vlahovic, riescono a battere in una doppia sfida dai nervi piuttosto tesi, il Torino, vincendo entrambi i confronti (2-0 e 2-1) con il serbo autore di tre reti e un’esultanza polemica dopo il cucchiaio su rigore messo a segno sotto lo spicchio di stadio riservato ai tifosi granata. La stagione successiva, vede i viola arrivare di nuovo in finale, stavolta contro una squadra di Serie B, il Verona. La partita coincide con l’esordio in panchina di Alberto Aquilani. Ai viola, basterà una testata del capitano Dutu per incidere il proprio nome per il secondo anno consecutivo nell'albo d'oro del trofeo. Con il tecnico romano in panchina, saranno ancora due i successi ottenuti, sempre di misura contro Lazio (2-1, doppietta di Spalluto) e Atalanta, l’ultima in ordine cronologico, con il colpo da rapace di Corradini nel recupero.