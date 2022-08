Fiorentina, domani (ore 18) l’amichevole contro il Qatar. La probabile formazione

Dopo la prova incolore contro il Galatasaray e prima della sfida in terra spagnola contro il Betis Siviglia, la Fiorentina domani incontrerà alle 18 la selezione del Qatar per continuare la propria preparazione in Austria, a poco più di dieci giorni dall'inizio delle gare ufficiali. Per questa occasione Vincenzo Italiano rispetto all'ultima uscita dovrebbe rivoluzionare l'undici titolare, affidandosi a chi non ha giocato dall'inizio contro i giallorossi turchi, ma soprattutto ai nuovo acquisti. Ecco che allora la formazione potrebbe essere composta da Gollini in porta, difesa da destra a sinistra con Dodò, Milenkovic, Nastasic e Terzic, in mezzo il trio Zurkowski-Mandragora-Duncan e davanti il tridente formato da Ikoné, Jovic e Saponara. Il centrale serbo al centro di mille voci di mercato dovrebbe, dunque, scendere in campo, probabilmente con la fascia da capitano al braccio, così come Dodò ha grandi possibilità di debuttare dal 1' come terzino destro titolare.