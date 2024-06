Dopo averlo annunciato in conferenza stampa, la Fiorentina ha fatto ricorso al Comune di Firenze per i lavori del Franchi

Dopo averlo annunciato già in conferenza stampa con il direttore generale Alessandro Ferrari, la Fiorentina ha fatto ricorso cautelare d'urgenza contro il Comune di Firenze per la sospensione dei lavori allo stadio Artemio Franchi. Adesso è attesa una risposta per capire in modo dettagliato cosa succederà.