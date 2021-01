Massimo Callegari, giornalista di Dazn che ieri ha commentato la partita tra Napoli e Fiorentina, è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

E’ difficile spiegare il risultato di ieri. La Fiorentina è stata propositiva, non è mai uscita dalla partita, ha avuto anche delle occasioni per pareggiare. Visto che in questi giorni si parla molto di politica, possiamo dire che ieri la Fiorentina aveva troppi costruttori. La scelta di Castrovilli l’ho apprezzata, ma Ribery, Vlahovic e Callejon non hanno aiutato la squadra in fase di non possesso e Castrovilli non ha le caratteristiche per difendere. Ci sono stati tanti costruttori, non c’è stato un solo responsabile. Callejon non è ancora al top e troppo spesso gioca con le spalle alla porta. Per quanto riguarda Ribery, non ha avuto un comportamento da trascinatore, si è arrabbiato spesso con i compagni. Questo potrebbe essere un problema in vista delle prossime partite.