L’attacco: “C’è un caso Ribery. Sconcertanti le parole di Prandelli”

Nel suo commento al campionato sulle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli scrive così sul 6-0 andato in scena allo stadio Maradona:

Notizie eccitanti per Gattuso e per il Napoli in vista della supercoppa, sei gol alla Fiorentina che è tornata a essere un diminutivo dopo essersi illusa d’immenso contro la Juventus, presumo un caso Ribery anche perché Prandelli ha detto candidamente e anche in modo sconcertante di «non conoscere il ragazzo», nonostante la carriera internazionale del francese.