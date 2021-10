Fiorentina, chi oltre Vlahovic là davanti?

Con chi sostituire Vlahovic in attacco? Ecco la domanda che molti tifosi si stanno facendo in questo momento

I Viola andranno a chiudere l'8° giornata di campionato contro il Venezia, al "Penzo". Alla ricerca di tre punti che per la Fiorentina sarebbero "oro colato". La squadra guidata da Vincenzo Italiano , in caso di vittoria, riaggancerebbe la Roma di Mourinho in classifica. Posizionandosi al quarto posto, provvisorio. Soffermiamoci però su un particolare che occupa i pensieri di tutti i tifosi viola: chi abbiamo in rosa come alternative a Dusan Vlahovic , ormai sempre più vicino all'addio?

L'attaccante serbo è sotto gli occhi di mezza Europa. Ci sono molte big straniere che lo seguono, tra cui: Atletico Madrid, Liverpool e Manchester City. In Italia la squadra che sembra spingere maggiormente è la Juventus di Allegri, a cui piace molto il classe 2000. Qualcuno parla della sua uscita dall'undici titolare, ma effettivamente chi lo potrebbe davvero sostituire? I nomi che arrivano dal mercato li conosciamo tutti: Belotti, in uscita dal Torino, Scamaccadel Sassuolo, Luccadel Pisa, che sta sorprendendo tutti in Serie B e Borja Mayoral della Roma, che non sta trovando molto spazio con Mourinho in panchina. Questi sembrano essere i nomi più gettonati. Nella rosa a disposizione di Italiano abbiamo Kokorin, che però salterà la trasferta in laguna, a causa di un risentimento muscolare. Ci sarebbe il giovanissimo Luis Munteanu della Primavera, tra i convocati di Italiano. Il rumeno, classe 2002, sembra però ancora molto acerbo per prendere le redini dell'attacco viola.