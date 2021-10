Kokorin, ancora uno stop. Altro che al centro della scena…

Per Kokorin è arrivato un altro stop con annesso forfait. Il russo è così tutt'altro che al centro della scena...

Niente Venezia per Kokorin, il russo non ce la fa. L'attaccante non è nemmeno partito fra i convocati di Italiano alla volta del Penzo perché ha un affaticamento muscolare. Il Corriere Dello Sport riavvolge il nastro ripartendo dall'allenamento di sabato, che aveva fatto suonare l'allarme visto che il calciatore non si è allenato. Da lì la conferma e il forfait definitivo. Se ne riparlerà dunque per la gara con il Cagliari del prossimo turno, anche se in molti se lo sarebbero aspettato protagonista dopo l'uscita allo scoperto di Vlahovic. I suoi problemi fisici non consentono però - almeno allo stato attuale - di contare su Kokorin. Dallo scorso gennaio ha giocato soltanto 91 minuti fino a fine campionato scorso (4 presenze) mentre in quello attuale è stato in campo per 27 contro Genoa, Napoli e Inter. A Venezia sarà il giovane 2002 Munteanu il vice Vlahovic, attaccante della Primavera.