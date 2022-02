Fiorentina, carattere e capacità di reagire: il dato post sconfitte parla chiaro

Il gruppo di Italiano ha dimostrato nel corso della stagione di riuscire a dare (quasi sempre) risposte adeguate nei momenti di difficoltà

Uno stimolo per chi può dare di più, in primis Castrovilli, ma anche la solito mix di positività e determinazione. Vincenzo Italiano esce dalla conferenza stampa pre Atalanta consapevole che la sua Fiorentina sarà chiamata già dalla gara di Coppa Italia a dare un segnale in controtendenza rispetto a sabato scorso. Possibilmente forte, di quelli che lasciano il segno sul risultato. Reazione ancor più necessaria se si considera che il quarto di finale della competizione si giocherà in gara secca. Dentro o fuori. A tal proposito è incoraggiante il dato stagionale sui risultati ottenuti dalla squadra viola dopo le sconfitte: tra le gare seguenti gli otto k.o. incassati prima dello 0-3 a domicilio per mano della Lazio, la Fiorentina è riuscita a vincerne ben sette .

La statistica, avvalorata dal fatto che l'unica 'non vittoria' in stagione a seguito di una sconfitta è arrivata con la pausa per le nazionali a intervallare le due gare (Fiorentina-Napoli 1-2 e Venezia-Fiorentina 1-0 di inizio ottobre), indica inequivocabilmente la capacità del gruppo di Italiano di riuscire a dare risposte adeguate nei momenti di difficoltà. In termini di risultati, ma anche attraverso le prestazioni, quasi sempre convincenti. Lo testimoniano le partite contro Torino (andata), Udinese, Cagliari (andata), Spezia, Milan, Sampdoria e Napoli (Coppa Italia). Ci fermiamo qua, anche per un po' per scaramanzia. Di scritto, ovviamente, c'è meno di niente, ma le basi per sperare che la Fiorentina torni ad essere la squadra bella e spensierata vista fino ad un paio di settimane fa, ci sono.