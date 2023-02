Fiorentina-Braga, le probabili formazioni: Italiano cambia la squadra

All'andata nessuno se lo sarebbe aspettato, ma il match tra Fiorentina e Braga non ha più quella valenza decisiva che aveva qualche settimana fa. Il 4 a 0 dell'andata mette a sicuro la qualificazione viola, che però deve scendere in campo con la massima attenzione per evitare cattive sorprese. Andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre.