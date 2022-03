Fiorentina attenta: se la Juve segna vale “doppio” (per l’ultima volta)

In caso di parità nel numero complessivo di gol segnati, varranno di più le reti fuori casa. Ma dal prossimo anno si cambia

La semifinale A/R tra Fiorentina e Juventus, insieme ai mille temi della partita, porta con sè il tramonto della storica regola sui gol in trasferta. A differenza di quanto entrato in vigore quest'anno nelle Coppe Europee, infatti, in questa doppia sfida di Coppa Italia verrà ancora tenuto in considerazione il peso dei gol segnati fuori casa. "Valgono doppio", come si dice volgarmente, e fanno quindi la differenza nel caso in cui le squadre segnino complessivamente lo stesso numero di gol.