Fiorentina-Atalanta ore 20.45 dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Atalanta

Orario: 20.45

Canale tv: Sky calcio (canale 255 satellite, 486 digitale terrestre)

Streaming: Sky go e Now tv

La Fiorentina torna in campo al Franchi con in panchina Beppe Iachini e la sfida è da far paura: arriva l’Atalanta di Gasperini reduce da tre vittorie consecutive in campionato con uno score di 7 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 8 gare di Serie A.

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Atalanta in tv o in streaming, hanno due altre opzioni per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com nella quale vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale e poi ovviamente c’è anche la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su Radio Bruno.