Fiorentina, amichevoli al Franchi: i biglietti saranno gratis!

Le prossime due amichevoli della Fiorentina contro il Sestri Levante e l’OFI Creta verranno giocate al Franchi. Questa mattina la Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale ha informato tutti i tifosi viola su altri dettagli per queste due gare. L'ingresso allo stadio infatti sarà totalmente gratuito. Un modo per far sentire l'affetto dei tifosi che, in questi mesi, è mancato alla squadra di Italiano. Dopodiché, arriverà l'esordio in campionato contro il Genoa. Il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che i biglietti per le due partite amichevoli contro Sestri Levanti e OFI Creta di venerdì 11 agosto e sabato 12 agosto, entrambe con calcio d’inizio alle ore 20:00, e che si disputeranno allo Stadio “Artemio Franchi”, sono a disposizione, gratuitamente e previa registrazione dei consueti dati anagrafici, sul sito https://www.bigliettifiorentina.com"