Dopo i rientri di Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat di lunedì scorso, al Viola Park, quest'oggi, ha fatto il suo ritorno anche Antonin Barak. Il centrocampista ceco era fermo ai box a causa di un'infezione contratta durante le vacanze estive. È normale che il giocatore non potrà essere da subito disponibile per le amichevoli in programma nei prossimi giorni, ma finalmente Italiano avrà nuovamente a disposizione l'ex Verona.