VIOLA NEWS news viola Fiorentina, 4 giocatori in diffida. Una di queste assenze sarebbe disastrosa

news viola

Fiorentina, 4 giocatori in diffida. Una di queste assenze sarebbe disastrosa

Fiorentina, 4 giocatori in diffida. Una di queste assenze sarebbe disastrosa - immagine 1
Fiorentina, in 4 sono a rischio squlifica
Redazione VN

Paolo Vanoli, nel preparare la sfida di domani contro il Como, deve tenere contro anche di un altro aspetto oltre a quelli citati in questi giorni: le diffide. Infatti, quattro giocatori titolari della Fiorentina rischiano di saltare la sfida contro il Pisa.

In primis, Nicolò Fagioli. Il regista viola, in caso di ammonizione, non farà parte della squadra che affronterà il derby toscano. Un sua assenza sarà a dir poco disastrosa visto che in rosa, non c'è nessun giocatore capace di prendere il suo posto. In mezzo al campo, anche Mandragora risulta nella lista dei diffidati.

In difesa invece, rischiano Parisi e Dodò. Entrambi titolarissimi, ma comunque più sostituibili di Niccolò Fagioli.

Leggi anche
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
A De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport del “Festival il Magnifico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA