Paolo Vanoli, nel preparare la sfida di domani contro il Como, deve tenere contro anche di un altro aspetto oltre a quelli citati in questi giorni: le diffide. Infatti, quattro giocatori titolari della Fiorentina rischiano di saltare la sfida contro il Pisa.
VIOLA NEWS news viola Fiorentina, 4 giocatori in diffida. Una di queste assenze sarebbe disastrosa
news viola
Fiorentina, 4 giocatori in diffida. Una di queste assenze sarebbe disastrosa
Fiorentina, in 4 sono a rischio squlifica
In primis, Nicolò Fagioli. Il regista viola, in caso di ammonizione, non farà parte della squadra che affronterà il derby toscano. Un sua assenza sarà a dir poco disastrosa visto che in rosa, non c'è nessun giocatore capace di prendere il suo posto. In mezzo al campo, anche Mandragora risulta nella lista dei diffidati.
In difesa invece, rischiano Parisi e Dodò. Entrambi titolarissimi, ma comunque più sostituibili di Niccolò Fagioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA