A De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport del “Festival il Magnifico”

Redazione VN 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 16:52)

Firenze, 12 febbraio 2026 - Un Premio che valorizza gesti di attenzione, cura e gentilezza verso gli altri attraverso lo sport. Il Premio Costruiamo Gentilezza con la tradizionale maglia che ne è il simbolo, disegnata dai bambini, è stato consegnato al portiere della Fiorentina, David De Gea.

La segnalazione del giocatore è arrivata da un gruppo di bambine e bambini del capoluogo toscano che hanno di chiesto di dare il riconoscimento a De Gea per il gesto di vicinanza e supporto nei confronti di un giovane portiere fiorentino, impegnato in una battaglia contro la malattia. Il suo messaggio ha poi generato altre parole di vicinanza arrivate da portieri di altre squadre.

La consegna è avvenuta al Rocco B. Commisso Viola Park con Gaia Simonetti e Noemi Salvati, ambasciatrici dell'Associazione Cor et Amor, che dà vita al progetto nazionale Costruiamo Gentilezza e con Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival "Il Magnifico", che per l'occasione ha avviato una collaborazione proprio con il "Premio Costruiamo Gentilezza".

«Siamo onorate di aver potuto consegnare a David De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, che si lega con un filo ideale anche alla figura dei portieri- hanno dichiarato Gaia Simonetti e Noemi Salvati- con il Premio che è nato, nel 2022, prendendo ispirazione proprio dal gesto di cuore di Guglielmo Vicario, tra i primi ad ospitare una famiglia fuggita dalle atrocità della guerra. Ringraziamo l'ACF Fiorentina per averci dato la possibilità di esaudire il desiderio di un gruppo di bambine e bambini che ci avevano indicato il nominativo del portiere viola per il suo impegno nel sociale e per il suo gesto del cuore, di vicinanza e supporto ad un giovane portiere che combatte contro una malattia. Nel corso dei quattro anni di vita del Premio sono state premiate oltre 30 donne e uomini di sport e società sportive che si sono resi protagonisti di belle azioni verso gli altri».

A De Gea è stato donato anche il riconoscimento del Festival il Magnifico, kermesse di rilievo nazionale che valorizza il talento dei giovani under 35 legati al mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport in tutta Italia. Il Premio - opera eccellente di artigianato artistico fiorentino realizzato dalla Bottega Orafa di Paolo Penko - rappresenta l’evento più importante del Festival, che ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, tra cui la menzione come "migliore giovane rassegna culturale del 2024" ricevuto a Casa Sanremo, l'area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana.

«La consegna speciale del ‘Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport’ a David De Gea rappresenta per il nostro Festival un momento di grande significato culturale e simbolico- ha spiegato Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival Il Magnifico- anche perché la nostra iniziativa nasce per raccontare l’eccellenza giovanile non solo come talento, ma come responsabilità, misura e consapevolezza: valori che nello sport, quando incarnati da persone autentiche, diventano linguaggio universale. La presenza di David De Gea oggi a Firenze aggiunge a questo riconoscimento un ulteriore valore: quello del legame con una città che vive lo sport come parte integrante della propria identità culturale e civile. La collaborazione con il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è per noi naturale e preziosa, perché condividiamo la stessa visione: la cultura — come lo sport — ha senso solo se è capace di generare relazioni, educazione e impatto positivo sulle nuove generazioni. Ringrazio sinceramente la giornalista Gaia Simonetti per aver reso possibile questa connessione e per aver colto l’opportunità di avvicinare al Festival Il Magnifico una figura come David De Gea, il cui profilo umano e professionale dialoga perfettamente con il nostro pubblico e con l’identità del festival. Accogliere un nome di tale rilievo significa ribadire che Il Magnifico è uno spazio aperto, contemporaneo, capace di mettere in dialogo sport, pensiero e valori condivisi».