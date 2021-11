Ficini: “Bravo Italiano, Torreira grande giocatore. Castro? Questione di fiducia”

L'ex viola e azzurro a 360°: "Italiano può fare ancora meglio. Vlahovic? Lo paragono ad Haaland". Poi parla anche di Zurkowski

Fabrizio Ficini, doppio ex di Empoli e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio presentando la gara in programma sabato prossimo al Castellani. Queste le sue parole: "Per la Fiorentina può valere nella corsa Europa, ma anche per l'Empoli è importante. Bravo Andreazzoli, ma sono anni ormai che con Corsi la società va bene, sia in B che in A. Viola? L'importante è che chi sta attorno alla squadra non inizi a bofonchiare, va lasciata tranquilla. Soprattutto gente giovane come Vlahovic, che io paragono a Haaland. Italiano? Bisogna farlo lavorare, perché è bravo. Io ci ho giocato contro, era un gran bel centrocampista, forte davvero. Se ritiene di far giocare a sinistra una volta Duncan e l'altra Castrovilli o Maleh, vuol dire che qualcosa sta pensando. Può fare ancora meglio".