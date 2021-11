Riganò: “Contro il Milan ACF ha commesso un errore. Adesso piedi per terra”

Le parole dell'ex bomber viola

"Partita col Milan? Il mister ci ha messo del suo. Avevamo delle assenze importanti in difesa e ha fatto di necessità virtù chiedendo un sacrificio importante agli esterni. Ci è andato tutto bene, abbiamo fatto quattro tiri e quattro reti... C'è da dire, però, che questa squadra ha commesso lo stesso errore fatto con l'Inter, preso il gol ha smesso di giocare. Così rischi di vanificare tutto quello di buono fatto fino a quel momento. Poi fortunatamente abbiamo riniziato a giocare e segnato il gol del 4-2. Italiano? E' entrato nella testa dei giocatori, che hanno intravisto in lui una persona di cui si possono fidare. Quello che fanno in allenamento riescono poi a portarlo in campo la domenica. Io credo che negli anni precedenti, tranne Cesare, c'è stata un po' di confusione. Finalmente è partito dopo tanti anni un progetto con un allenatore che sa quello che vuole. Dopo una vittoria del genere si deve cercare di stare con i piedi per terra. Lo scivolone è dietro l'angolo. Una prestazione così non va vanificata e sono convito che questo è il messaggio che Italiano ha fatto passare alla squadra. Vlahovic? E' un ragazzo serio, un professionista. Ma ha sbagliato a mandare messaggi d'amore a Firenze. Non mi va ancora giù questa storia della firma. A volte è importante la riconoscenza, questa è una società che ti ha fatto crescere."