Pontello: “Vlahovic vuole restare fino a giugno. Commisso? Possiamo fidarci di lui”

"Ho letto le parole di Vlahovic di oggi. Credo che abbia intenzione di finire la stagione con la Fiorentina. Sono convinto che se porti ai suoi entourage un’offerta a gennaio, loro la rifiutano al 100%. La società sta dando segnali importanti, Quarta e Nico Gonzalez sono due ottimi giocatori per esempio. Contratti in scadenza? Se non cambi le regole, le società saranno sempre in difficoltà. Devi instituire un meccanismo per cui le società non possono perdere a zero un giocatore. Con Vlahovic potresti fare 80 milioni che sono di fatto l'intero fatturato annuale della Fiorentina. Stiamo parlando di tantissimi soldi, devono esserci dei parametri in grado di controllare questo fenomeno che sta facendo malissimo al calcio. Fondo Pif? Commisso è un uomo di cui possiamo fidarci. Intanto perché donerà a Firenze una cosa che è sempre mancata come il centro sportivo, e sarà tra i più belli d'Europa. E poi perché quando deciderà di abbandonare il calcio, lascerà la Fiorentina in mani sicure. Non sicuramente ad un fondo d’investimento. Anche perchè lo stesso Presidente li ha sempre considerati inaffitabili"