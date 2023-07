Ferrarini riparte da una neopromossa in B: nuovo prestito per il classe 2000

Dopo l'annata complicata tra Monza e Modena (senza mai scendere in campo) riparte dalla neopromossa in B Feralpisalò la carriera di Gabriele Ferrarini: "Sono molto contento per questa nuova esperienza - dice ai canali del club lombardo -. Lo scorso anno ho avuto delle difficoltà, ma sono qui per ripartire. Ho già un pochino di esperienza in Serie B e penso possa aiutare me e i miei compagni. Sono carico per iniziare e non vedo l'ora di mettermi a disposizione per questa maglia." Ecco il comunicato: