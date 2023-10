Ferrara: “Fiorentina punta sul campionato, obiettivo minimo Europa League”

"Abbiamo vissuto due settimane con la testa tra le nuvole dopo Napoli e l'inaugurazione del Viola Park. La classifica ci dice grandi cose, fa sognare. Forse è inaspettata, ma si vedono i frutti del lavoro di tre anni di un allenatore. Leggo come un buon segno anche che i centravanti non abbiano ancora fatto goal, perché nonostante questo siamo lassù in classifica. Ci sono giocatori che hanno avuto un avvio straordinario che avranno fisiologicamente un calo di rendimento. Sono convinto che Nzola i goal li farà, anche non arriverà a cifre clamorose per il tipo di gioco della Fiorentina".