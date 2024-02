Ferrara: “Belotti ha creato dinamiche diverse: ecco come può aiutare Beltran”

"Bologna-Fiorentina? Non ci vuole molto per capire che sarà una partita complicata. I rossoblù sono una bella squadra e Sartori è un grande direttore sportivo. Loro, però, non hanno mai avuto quei lampi d'orgoglio come noi con Batistuta o altri grandi giocatori. In questo momento, comunque, loro hanno solidificato il recupero di giocatori chiave e volano sulle ali di un entusiasmo che non si vedeva da un pò lì. La rosa della Fiorentina, però, secondo me è superiore, e con Belotti, ora, i viola hanno un centravanti che aiuta anche nei recuperi. Con Beltran e Belotti lì c'è una situazione diversa. Beltran ora ha un riferimento davanti, importante anche per gli esterni. Secondo me, sono stati emblematici anche gli applausi di Nico Gonzalez a Belotti contro il Frosinone, sono stati come a dire: "Finalmente abbiamo un centravanti!". Comunque, tornando a Beltran, secondo me è ancora plasmabile nel suo ruolo ed in fase di costruzione. Belotti in questo lo può aiutare, dandogli un riferimento e tirandolo un po' fuori dal traffico dell'area di rigore".