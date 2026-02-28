Fedez: “Con Masini si parla di Fiorentina. Mandragora il mio preferito”

Fedez a Sanremo parla della Fiorentina con Marco Masini: analisi sulla squadra viola e la curiosità sul suo giocatore preferito

Redazione VN 28 febbraio - 20:17

Al Festival di Sanremo, tra musica e backstage, c’è spazio anche per il calcio. Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, compagno di viaggio all’Ariston di Marco Masini e grande tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno raccontando quanto i viola siano spesso al centro delle loro conversazioni in questi giorni sanremesi.

"Parliamo tantissimo di Fiorentina: di come sta andando la squadra, di come potrebbe migliorare e del lavoro che dovrà fare il nuovo direttore sportivo», ha spiegato il cantante. Fedez ha poi commentato anche il recente impegno europeo dei viola: "Nonostante il passaggio del turno in Conference, la prestazione non è stata brillante dal punto di vista del gioco. Secondo me l’avversario è stato un po’ sottovalutato".

Nel corso dell’intervista, il rapper ha anche svelato una curiosità sul suo giocatore preferito nella rosa gigliata: "Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so bene perché".