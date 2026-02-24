"David De Gea resta uno dei portieri più affidabili al mondo, nonostante il passare degli anni e le fasi meno brillanti della sua carriera".
Il portiere dello United su De Gea: “E’ ancora un grande numero 1. Un’ispirazione”
Dalle parti di Old Trafford, il ricordo di David De Gea è tutt'altro che svanito
A sottolinearlo è Semme Lammens, attuale portiere del Manchester United, che commenta così: "De Gea è stato ed è ancora un grande portiere, soprattutto negli anni in cui era al massimo livello con il suo club. È naturale guardarlo e prendere ispoirazione per la maggior parte del tempo".
