Dice il saggio (ma lo pensiamo anche noi), che in tempo di difficoltà è necessario trasformare quel poco che si ha a disposizione in un vantaggio da sfruttare. Più facile a dirsi che a farsi. Eppure è così che arrivano Fiorentina e Parma alla sfida di stasera: Montella, tra infortuni e squalifiche, è costretto a fare a meno di Ribery, Pezzella, Caceres e Lirola – quest’ultimo recuperato ma non pronto: i quotidiani preferiscono Venuti. A proposito: FR7 ha fatto doppietta, e oltre alla squalifica ha rimediato pure il riacutizzarsi di un vecchio dolore.

D’Aversa, dal canto suo, ha le mani legate in difesa, visto che gli unici quattro disponibili sono Darmian, Iacoponi, Dermaku e Pezzella. Bruno Alves e l’ex viola Laurini sono ai box, mentre Gagliolo è convocato, ma in una situazione simile a quella di Lirola. Peggio ancora, se possibile, in attacco, dove mancheranno sia Inglese, sia il suo supplente Cornelius: toccherà a Kulusevski fare da falso nove con ai lati le frecce Gervinho e Karamoh. Una squadra da ripartenza, che per caratteristiche lascerà alla Fiorentina il pallino del gioco.

Chi sta peggio? Montella ha presentato in conferenza stampa una partita “non bella”. Un po’ per le assenze, un po’ perché il Parma, memore della vittoria ottenuta l’anno scorso con la zampata di Inglese a spezzare il monologo viola, vorrà fare il bis. A maggior ragione, allora, lo schieramento di Ghezzal è la soluzione più conveniente, per provare a sbloccare la gara con un guizzo dell’ex Lione, il giocatore più estroso dopo Ribery e Castrovilli. Senza dimenticarsi del 25 sul lato opposto… Se la Fiorentina saprà fare di necessità virtù, cambiando pelle e affidandosi alle risorse della rosa costruita in estate, un altro esame potrà dirsi superato.

IL PRECEDENTE: QUANDO MUTU STESE I DUCALI