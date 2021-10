Fantini: “Vlahovic e Scamacca sullo stesso piano. Due problemi nell’attacco viola”

L’ex viola Enrico Fantini ha parlato oggi ai microfoni di Radio Toscana, questi i passaggi più significativi del suo intervento: “Questa Fiorentina fa tanto possesso, ha tanto palleggio e dà tantissima intensità alle partite. Appena...

Fantini prosegue parlando di Vlahovic e dell'attacco viola: "Non credo che la vicenda Vlahovic vada a pesare sulle spalle della squadra perché stiamo parlando di professionisti, nessuno dei compagni mette in dubbio il suo impegno. Il problema più grosso è psicologico perché indossare la maglia viola pesa, soprattutto quando sei sotto pressione. Il più vicino a Vlahovic per caratteristiche? In Serie A penso a Scamacca. Siamo sullo stesso piano, ritengo che entrambi abbiano la grande dote di centravanti completo come pochi altri giovani. In questo momento vedo più avanti Vlahovic, ma penso che Scamacca sarebbe sicuramente un’ottima alternativa. In attacco ci sono due problemi: non avere un’alternativa a Vlahovic e il fatto che là davanti manchi un esterno. Anche perché Callejon non ha brillato fino a questo momento".