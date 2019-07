Falso 9 e vero jolly: ecco dove giocherà Boateng. E la Fiorentina cerca altre punte

Tecnica, potenza, personalità, duttilità. Sono questi (alcuni) dei motivi che hanno spinto la Fiorentina in direzione Kevin Prince Boateng. Un giocatore non più giovanissimo ma con almeno 2-3 stagioni di alto livello nelle gambe, è reduce da un’annata di alti e bassi, un po’ come la sua carriera. Benissimo al Sassuolo nel ruolo di “falso nove”, fino all’infortunio e alla chiamata del Barcellona. (LA SCHEDA COMPLETA DI BOATENG) Già, appena 6 mesi fa, Boateng era stato un ‘colpo’ di mercato dei blaugrana che cercavano un’alternativa di livello ai loro marziani in attacco. In realtà non è andata benissimo e il ghanese ha collezionato appena 4 presenze. A Firenze però può rappresentare un autentico jolly: Montella lo vede infatti sia come centravanti di manovra, ma anche come trequartista o mezzala offensiva. Un giocatore utile in campo ma anche fuori vista l’abitudine a frequentare spogliatoi importanti, vedi quello del Milan di Ibra&co dello scudetto 2010/11. Un’operazione low cost che lascia a Pradè margine di manovra per altre operazioni in attacco. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, nei piani della Fiorentina c’è l’arrivo di un esterno offensivo e anche quello di un centravanti, che possa giocarsi il posto con Vlahovic e con lo stesso Boateng. Mentre per Simeone si cercano acquirenti. DA LIROLA A DEMME, LE ULTIME DI MERCATO