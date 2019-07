Pedullà: “Per Boateng è fatta, per Lirola quasi. Demme piace molto”

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del mercato della Fiorentina:

“Boateng è una grande operazione per la Fiorentina, che l’ha chiuso in tempi rapidissimi. Un colpo di qualità e personalità. In questo momento è slegato da Lirola, con i viola che non vogliono spendere 15 milioni, ma un po’meno, ma comunque quasi fatta, con Lala come seconda opzione. Demme? Piace moltissimo, il pressing è in corso, il costo è di circa 10 milioni. Chiesa? Ormai è una situazione che sta stancando, stiamo annunciando degli acquisti in questi giorni. Ormai parlare di una situazione già delineata è stucchevole.”