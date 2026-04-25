Fagioli, altro che Milan. Il regista viola sarà un pilastro della nuova Fiorentina

Già, perché sulla panchina del Milan siede un certo Massimiliano Allegri, colui che ha lanciato Fagioli in Prima Squadra alla Juventus e che ne ha sempre parlato molto bene ("Vederlo giocare è un piacere, conosce il calcio", disse anni fa). Ma qualunque sia l'allenatore del futuro in casa Fiorentina, Fagioli sarà l'elemento intorno al quale costruire il nuovo centrocampo gigliato. Lo riporta calciomercato.com.