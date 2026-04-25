Milan? Inter? Estero? Niente di tutto questo. Il centrocampista viola Nicolò Fagioli non si muove da Firenze. Il direttore sportivo gigliato Fabio Paratici, del resto, lo ritiene un tassello troppo fondamentale per costruire quella Fiorentina che dovrà affrontare al meglio la stagione 2026/2027 e, dunque, non vuol assolutamente privarsene. Questo, nonostante le lusinghe dichiarate di alcuni club, rossoneri meneghini su tutti.
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Fagioli, altro che Milan. Il regista viola sarà un pilastro della nuova Fiorentina
Secondo Fabio Paratici l'ex Juve è incedibile: anche su di lui sorgerà la nuova Fiorentina
Già, perché sulla panchina del Milan siede un certo Massimiliano Allegri, colui che ha lanciato Fagioli in Prima Squadra alla Juventus e che ne ha sempre parlato molto bene ("Vederlo giocare è un piacere, conosce il calcio", disse anni fa). Ma qualunque sia l'allenatore del futuro in casa Fiorentina, Fagioli sarà l'elemento intorno al quale costruire il nuovo centrocampo gigliato. Lo riporta calciomercato.com.
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