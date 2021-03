F. Galli: “Recupero Ibra fondamentale. Pioli? Ha dato la sua impronta alla squadra”

L’ex Milan Filippo Galli è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in vista della partita di domenica, quando i rossoneri saranno ospiti al Franchi alle 18. Queste le sue dichiarazioni:

Ibrahimovic, come Ribery, è un giocatore che dal punto di vista dell’impatto è fondamentale. E’ sempre un esempio per i più giovani e la sua presenza in campo attira molta tensione dal punto di vista degli avversari lasciando più spazio ai propri compagni. Il suo recupero, se confermato, sarà fondamentale. Leggera flessione? Il Milan è stato uno dei club che ha sofferto dal punto di vista degli infortuni, però anche chi è stato chiamato in causa non ha fatto male. La posizione attuale è quella che gli compete. I rossoneri devono stare sul pezzo e cercare di fare punti per qualificarsi in Champions League che sappiamo anche quanto sia importante dal punto di vista finanziario. Pioli? Ha dato una sua impronta, uno stile di gioco alla squadra ben definito. Molti dei meriti dell’ottima stagione dei rossoneri vanno a Stefano. Europa League? Il pareggio ha dato consapevolezza di potersela giocare alla pari con il Manchester United. Il risultato e le energie mentali che porterà via la partita di giovedì potranno influire sulla sfida alla Fiorentina. Vlahovic? Mi è sempre piaciuto come ragazzo. E’ stato bravo a sfruttare l’occasione che Prandelli gli ha concesso. Sarà un avversario ostico per la difesa rossonera.