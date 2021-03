Ibrahimovic si allena in gruppo, potrà esserci contro la Fiorentina

Fiorentina e Milan si affronteranno a Firenze nel prossimo turno di campionato. Falcidiato dalle assenze nell’ultimo periodo, il Diavolo inizia a recuperare pedine importanti in vista del match. Come racconta gazzetta.it, infatti, Zlatan Ibrahimovic è prossimo al rientro in campo dopo l’infortunio patito contro la Roma. Lo svedese ha svolto quasi tutto l’allenamento con la squadra nella giornata di ieri e nella seduta odierna si è allenato in gruppo senza accusare problemi. Resta da capire se Ibra scenderà o meno in campo contro i viola. Il Milan è infatti atteso dal ritorno di Europa League contro il Manchester United questo giovedì. Possibile quindi che Pioli risparmi Zlatan per il match coi gigliati. Nulla da fare invece per Bennacer. L’algerino è sì tornato in gruppo, ma salterà i prossimi due impegni della squadra e rientrerà dopo la sosta.