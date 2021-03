Milan, tegola Ibrahimovic: lesione all’adduttore, Fiorentina a rischio

La diagnosi definitiva, dopo l’uscita dal campo al 56′ di Roma-Milan, è arrivata: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Zlatan Ibrahimovic sarà rivalutato con un esame strumentale fra una decina di giorni. Questo significa – sottolinea Gazzetta.it – che rischia di averne per tre settimane. Un k.o. che, se le tempistiche saranno davvero queste, lo toglierebbe di scena con Udinese, Verona e Napoli in campionato, e nella doppia sfida con il Manchester in coppa. A rischio anche la gara in casa della Fiorentina del 21 marzo, esattamente allo scadere delle tre settimane di stop.