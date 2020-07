F. Galli: “Cutrone ha sempre voglia di migliorarsi, se trova continuità può affermarsi in viola”

Filippo Galli è intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Bruno, nel corso di “A pranzo con il Pentasport”. L’ex bandiera del Milan è stato fra gli scopritori di Patrick Cutrone, quando dirigeva l’area scouting della società rossonera,

Patrick sta vivendo un buon momento, veniva da un periodo di inattività in Inghilterra col Wolverhampton. È giovan – non più giovanissimo -ma ha fame, voglia di affermarsi. Adesso sta trovando la continuità che non ha avuto nell’ultimo anno. Nel reparto offensivo la Fiorentina ha altri giovani validi: Chiesa, Vlahovic, senza dimenticare Ribéry che per come gioca fa dimenticare l’età anagrafica. Cutrone l’attaccante del futuro della viola? Ho grande fiducia in Patrick perché ripeto ci mette l’anima, ha voglia di migliorarsi. Ha bisogno di trovare spazio, se questo lo può trovare a Firenze ed affermarsi qui sicuramente per lui sarà un bene. Poi non ho la sfera di cristallo. La soglia di presenze per il riscatto? È a metà dell’opera, penso possa rimanere in viola.