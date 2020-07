F. Galli a VN: “Cutrone sente la porta, dategli tempo. Paqueta? Farebbe bene in viola”

Filippo Galli ha visto crescere Patrick Cutrone al Milan quando era responsabile del settore giovanile. Violanews.com lo ha contattato in esclusiva per parlare della rete di ieri e del momento dell’attaccante viola, ma non solo:

Signor Galli, partiamo da Cutrone: in gol anche ieri, ma ancora non esattamente al centro dell’attacco viola, almeno non di quello titolare. Come mai?

“Dopo tre mesi o quasi di inattività, gestire le forze e dare spazio a tutti mi sembra normale. Patrick è abituato a lottare e a dare il meglio di sé, sono situazioni in cui si trova a suo agio. Magari anche lui vorrebbe giocare di più, ma in un contesto di Serie A non credo ci sia nulla da eccepire“.

Iachini probabilmente vuol tenersi una carta da giocare per cambiare le partite, ma non sarebbe meglio provare a indirizzarle subito nella maniera giusta?

“Non so, io non credo che sia così, in qualche occasione è anche partito titolare. Iachini decide per quel che vede in settimana durante l’allenamento, avrà una sua idea rispetto a chi deve scendere in campo. Cutrone anche se lo metti a partita iniziata dà il massimo, è un giocatore che sente la porta e ci mette volontà e impegno, anche se ultimamente la continuità gli è mancata, anche in Inghilterra. Ecco, io penso che ci voglia del tempo per parlare di continuità“.

Tempo che però stringe in vista del mercato: si fa un gran parlare del nuovo attaccante con molti nomi nel calderone, e questo getta ombre sul futuro di Patrick. Secondo Lei può ancora giocarsi molto in viola?

“Non voglio intromettermi in situazioni che non mi competono, ma penso che la Fiorentina agirà in base al progetto di squadra per la prossima stagione. Ritengo che Patrick abbia la possibilità di essere non solo parte integrante ma protagonista; dopodiché dipenderà dalla volontà delle parti, club e giocatore con il proprio entourage“.

Ha notato il gesto di Chiesa dopo l’assist a Cutrone, quel dito alla bocca per zittire i critici? Secondo Lei, che è stato giocatore, è da condannare o da assolvere?

“Sono gesti che fanno parte del calcio, ci sono da sempre… È un gesto come tanti, fa parte della sportività, delle emozioni che un giocatore mette dentro. Non credo sia neanche il caso di stabilire se sia un più o un meno“. MA BAIANO ATTACCA: “CHIESA SI GUARDI ALLO SPECCHIO…”

Un’ultima cosa: come vedrebbe lo scambio fra Paquetà e Milenkovic?

“Milenkovic mi sembra che abbia fatto molto bene alla Fiorentina, tutti paiono soddisfatti del suo rendimento, mentre per quel che riguarda Paquetà, lui ha iniziato bene, poi non ha avuto magari quella continuità di rendimento che ci si aspettava. Però è un giocatore di assoluta qualità, dal punto di vista tecnico non si discute. E può far bene in qualsiasi contesto, anche alla Fiorentina“.