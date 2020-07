Cutrone si è preso la Fiorentina. E ora spera nel riscatto

La Gazzetta dello Sport si concentra su Patrick Cutrone e titola “Cutrone torna a pungere. Così si è preso la Fiorentina“.

(…) Il cambio di marcia, paradossalmente, è arrivato con la sconfitta interna contro il Sassuolo. Ancora una volta in panchina, con Ribery ad affiancare Chiesa in attacco per l’assenza di Vlahovic (squalificato), Cutrone entra sul 2-0 per i neroverdi e segna, al 90’, il gol dell’1-3, il suo primo in campionato. Possibile prendere una sconfitta come possibile punto di svolta? Sì, perché nelle successive quattro partite la Fiorentina non perde più (due vittorie e due pareggi) e Cutrone è decisivo in due occasioni. La prima nel pareggio al 96’ contro il Verona, che porta la sua firma: a pochi secondi da una sconfitta che sarebbe stata drammatica, l’ex Milan sguscia alle spalle di Rrahmani, riceve l’assist al bacio di Chiesa e batte Silvestri in uscita. La seconda tre giorni fa a Lecce: è lui che serve proprio a Chiesa il pallone dell’1-0 ed è sempre lui che, a fine primo tempo, fa il 3-0 a modo suo, danzando sulla linea del fuorigioco per poi infilare difesa e portiere. Un classico del repertorio.

Nelle ultime cinque partite Cutrone potrebbe definire il suo futuro in viola. Il cartellino è ancora di proprietà del Wolverhampton, e il prestito alla Fiorentina (per il quale la società ha speso già 3 milioni) terminerà l’estate prossima, nel 2021. Sul giocatore pende un riscatto di 16 milioni, obbligatorio al raggiungimento della 26a presenza (siamo già a 14). Con una salvezza quasi sicura ma non ancora aritmetica, difficilmente Iachini si priverà, da qui alla fine del campionato, del suo giocatore più in forma.