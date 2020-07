Cecchi: “Cutrone non mi convince. Ecco il mio attacco ideale”

Durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Stefano Cecchi, firma de La Nazione. Ecco le sue parole:

Dobbiamo un grazie a Iachini, perchè è stato chiamato per salvare la Fiorentina e ha condotto la nave in porto senza grosse difficoltà. In queste settimane si consumerà la scelta che sarà fondamentale per programmare la prossima stagione, e io credo che la società abbia in mano già il nome per la prossima panchina viola. Si legge di tutto, dall’allenatore internazionale Emery ad un allenatore senza nessun esperienza come De Rossi , mi auguro che sia una via di mezzo. Cutrone? In queste due gare ha fatto molto bene, l’abbraccio finale con Iachini mi ha scaldato il cuore. Il giocatore però continua a non convincermi. Non spenderei il riscatto fissato ad una cifra così elevata come 18 milioni. La Fiorentina ha bisogno di una prima punta più importante che garantisca tante reti per poter fare il salto di qualità. Mandzukic? E’ un attaccante che esalta le qualità delle seconde punte, anche senza segnare come un vero bomber. Il trio perfetto sarebbe con Kouame e Vlahovic. Due giovani alla ribalta con un punto di riferimento così importante sarebbero la base ideale su cui fondare il nuovo attacco della Fiorentina. (I VIOLA INTANTO INIZIANO LA TRATTATIVA). Quello dell’ex Juventus è comunque un nome che ti scalda il cuore. Tra Manzdukic e Cutrone scelgo il croato ad occhi chiusi.