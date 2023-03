F. Galli: “Astori unisce ancora. Fiorentina mi piace, soprattutto Quarta”

Davide Astori - "Ero nello staff di Franco Baresi quando Astori giocava nella Primavera del Milan. Davide era un ragazzo d'oro, è già stato detto tutto su di lui: si rischia quasi di sminuire la persona bellissima che era, al di là del giocatore. Ero in auto quando arrivò la notizia tragica, son già passati cinque anni. Un abbraccio forte a Davide, ovunque lui sia. La sua figura unisce ancora a distanza e il suo ricordo non è svanito per niente".

Fiorentina-Milan - "Il Milan sembra si sia ripreso, ha ritrovato una solidità difensiva che sembrava avesse perso dopo il apri con la Roma. Ha cambiato assetto dietro, con una vera difesa a tre. Arriva a Firenze e lo aspetta una partita complicata ed è a -18 dal Napoli capolista. La Fiorentina continua a piacermi, per il possesso palla è seconda solo al Napoli. È sinonimo di una squadra che vuol far la partita, ma non porta a frutto quanto di buono riesce a creare. A Italiano questo va riconosciuto, senz'altro. È inconscio avere più attenzione verso la Conference, il giocatore non riserva per scelta più energie per la coppa".