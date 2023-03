Come giocheranno tatticamente Fiorentina e Milan?

Come giocheranno tatticamente Fiorentina e Milan? Pioli è reduce da 4 vittorie consecutive dopo che ha variato l'assetto tattico della difesa, la Fiorentina invece deve confermare quanto di buono ha fatto vedere contro il Verona. Stasera in campo al Franchi per la classifica ma anche per il prestigio di due squadre blasonate.